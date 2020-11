DZ BANK belässt Klöckner & Co auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Klöckner & Co nach endgültigen Quartalszahlen von 6,00 auf 6,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Stahlhändlers habe am oberen Ende der zuvor genannten Spanne gelegen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Free Cashflow habe sich erfreulich entwickelt und die Nettoverschuldung sei trotz der Corona-Krise weiter reduziert worden./edh/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2020 / 15:22 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2020 / 15:36 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. Kloeckner Aktie jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de