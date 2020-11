Keine Verkehrswende, dafür eine deftige Niederlage für grüne Verkehrspolitik: In der Hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden wird keine sogenannte »Citybahn« gebaut. Das ergab am Sonntag ein Bürgerentscheid. Eindeutig das Ergebnis: 62,1 Prozent stimmten gegen den Bau, 37,9 Prozent machten ihr Kreuz auf den keineswegs neutral gestalteten Stimmzetteln bei »Ja«. Bemerkenswerte 46,2 Prozent der Bürger beteiligten sich an

Der Beitrag Bürgerentscheid in Wiesbaden: Nein zur neuen Citybahn erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Holger Douglas.