Pfeiffer Vacuum Technology meldet Zahlen für die ersten neun Monate 2020. Der Anbieter von Vakuumlösungen hat einen Umsatz von 453,9 Millionen Euro erzielt nach 467,3 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Dies sei „insbesondere auf einen niedrigeren Umsatz in den Marktsegmenten Beschichtung, Analytik, Industrie sowie F&E zurückzuführen”, so das Unternehmen am Dienstag. Vor Zinsen und Steuern ist Pfeiffers Gewinn von 48,9 ...