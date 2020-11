SKOPJE (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Terroranschlag in Wien mit insgesamt fünf Toten hat sich Österreich an die Behörden in Nordmazedonien gewandt. Dies teilte das nordmazedonische Innenministerium am Dienstag in der Hauptstadt Skopje mit. Der in der Nähe von Wien geborene Attentäter, der von der Polizei erschossen wurde, hat einen österreichischen und einen nordmazedonischen Pass. Die österreichische Polizei habe über den Polizeiverbund Europol um Zusammenarbeit und relevante Informationen über ihn ersucht, berichtete der Fernsehsender A1 unter Berufung auf die Mitteilung.

Der 20-jährige Kujtim Fejzulai hatte nach Angaben der Behörden am Montagabend nahe der Hauptsynagoge in der Wiener Innenstadt um sich geschossen, dabei mindestens vier Menschen getötet und 22 weitere verletzt. Anschließend wurde er von der Polizei erschossen. Nach offiziellen Angaben war er ein Anhänger der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und hatte nordmazedonische Wurzeln.