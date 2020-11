ESG-Investing: Werden Dividendenstrategien nachhaltiger?

Vor vielen Jahren drehte sich bei den Dividendenstrategien alles um Zigaretten, Alkohol, Versorgungsunternehmen und Öl. Inzwischen hat sich viel verändert. Die strukturellen Veränderungen bedeuten, dass viele Unternehmen und Sektoren, die bisher aus der Ertragsperspektive als zentral galten, vor großen Herausforderungen stehen, die die Tragfähigkeit ihrer Geschäftsmodelle gefährden - und damit auch ihre Fähigkeit, Dividenden zu zahlen. Die Tabakindustrie beispielsweise musste sich auf eine immer stärkere Regulierung einstellen und wird gleichzeitig mit Rechtsfällen bombardiert. Im gesamten Sektor haben sich die Dividenden inzwischen von extrem gut gesichert zu eher instabil entwickelt. Gleichzeitig sind die Renditen deutlich gestiegen, was darauf hindeutet, dass der Markt weiß, dass die Partystimmung wahrscheinlich irgendwann aufhören wird.

Das große Ölgeschäft ist ein weiterer Sektor, der in der Vergangenheit keine Schwierigkeiten zu bewältigen hatte. Ein toxischer Cocktail aus schwachen Ölpreisen und einem Übergang zu saubereren Energiequellen hat sich jedoch als große Herausforderung aufgetan. In der Tat kam die jüngste Kürzung der Dividenden durch Unternehmen wie BP und Shell (einst der größte Dividendenzahler der Welt) wenig überraschend. Dies ging auch mit Kürzungen bei den Investitionen einher, was bei der Suche nach einem Unternehmen, das sich weiterentwickeln und an der Spitze bleiben kann, eher eine rote Flagge bedeutet.

Bedeutung der institutionellen Anlegern wächst