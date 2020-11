(neu: Schlusskurse)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine schwache Geschäftsentwicklung in Bayers Agrarsparte im dritten Quartal sowie Verzögerungen bei der Lösung der Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten haben am Dienstag den Aktien des Pharma- und Agarchemieunternehmens zugesetzt. Angesichts der jedoch zunehmend euphorischeren Stimmung am Aktienmarkt schlossen sie letztlich leicht im Plus mit 0,4 Prozent auf 41,96 Euro. Damit blieben sie dennoch eines der Schlusslichter im Dax . Der gewann bei Börsenschluss 2,6 Prozent.

Erst am Freitag war der Kurs der Bayer-Aktie unter 40 Euro auf den niedrigsten Stand seit neun Jahren abgerutscht. Vom Jahreshoch im Juni belaufen sich die Verluste mittlerweile auf 42 Prozent.