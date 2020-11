Wieder EU-Videogipfel zu Corona am 19. November Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.11.2020, 18:45 | 68 | 0 | 0 03.11.2020, 18:45 | BRÜSSEL (dpa-AFX) - Über die Zuspitzung der Corona-Pandemie beraten am 19. November erneut die EU-Staats- und Regierungschefs. EU-Ratschef Charles Michel habe eine weitere Videokonferenz einberufen, teilte ein Sprecher am Dienstag auf Twitter mit. Die 27 Staatenlenker hatten verabredet, die Entwicklung der Pandemie und mögliche gemeinsame Gegenmaßnahmen regelmäßig zu besprechen. Vorige Woche hatten sie bei einer ersten Videokonferenz eine enge Abstimmung der Strategien beim Testen, bei der Kontaktverfolgung und beim Impfen vereinbart./vsr/DP/fba Diesen Artikel teilen

