BIRKENSTOCK verkürzt Time-to-Market mit Centric PLM(TM)

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Kultiger deutscher Schuhgigant plant,

mit Centric Software® die Vorlaufzeit zu verkürzen und die Innovation zu fördern



Die globale Lifestyle-Marke BIRKENSTOCK setzt ab sofort auf Centric PLM, um die

Produktentwicklungsprozesse weiter zu optimieren, das Time-to-Market zu

verkürzen und die Zusammenarbeit zwischen den Teams zu verbessern. Centric

Software bietet die innovativsten Enterprise-Lösungen für Unternehmen aus den

Bereichen Fashion, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel, Konsumgüter und Home

Décor, mit denen diese Unternehmen die strategischen und operativen Ziele ihrer

digitalen Transformation erreichen können.





BIRKENSTOCK ist eine international bekannte Lifestyle-Schuhmarke und mit rund4.300 Mitarbeitern weltweit der größte Arbeitgeber der deutschen Schuhindustrie.Die Geschichte des Unternehmens reicht bis ins Jahr 1774 zurück. BIRKENSTOCKverkauft Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik in mehr als 100 Ländern rund umden Globus und arbeitet mit Schwerpunkt auf Qualität, Funktion und Wohlbefinden.Das traditionsreiche Familienunternehmen besteht mittlerweile in der sechstenGeneration und ist in Deutschland ansässig. Darüber hinaus unterhält BIRKENSTOCKeigene Sales-Niederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie inBrasilien, China, Hongkong, Japan, Indien, Dänemark, Polen, Spanien, derSchweiz, Großbritannien und Dubai.Angesichts des starken Wachstums der letzten Jahre nutzt BIRKENSTOCK nun dieGelegenheit, eine innovative IT-Lösung zu implementieren, die den gesamtenProduktentwicklungsprozess unterstützen soll. Das fantastische Wachstum vonBIRKENSTOCK hat die zunehmende Notwendigkeit zur Effizienzsteigerung imTagesgeschäft deutlich gemacht. Die neue IT-Lösung von Centric Softwareermöglicht es dem Produktentwicklungsteam, sich besser auf die zentralenGeschäftsbereiche zu konzentrieren und den geschätzten Verbrauchern und ihrenBedürfnissen mehr Zeit zu widmen.Nach der Implementierung von Centric PLM profitiert BIRKENSTOCK von einervollständig zentralisierten Datenbank. Dank der "Single Source of the Truth"kann das Unternehmen den gesamten Produktentwicklungsprozess standardisieren -vom ersten Konzept bis hin zur Serienfertigung.Das global zugängliche System führt darüber hinaus zu einer verbessertenDatenqualität über alle Produktbereiche hinweg, insbesondere in Bezug auf dieProduktstammdaten. Dank der optimierten Workflows kann dieProduktentwicklungsabteilung von BIRKENSTOCK Aufgaben mit einem geringenMehrwert eliminieren und sich wieder stärker auf Innovation und Designkonzentrieren.Die Wahl fiel schließlich auf Centric Footwear PLM aufgrund der flexiblenKonfigurationsmöglichkeiten der Lösung. Nachdem ein Implementierungsteampraktische Workshops zusammengestellt hatte, die sich auf Kriterien wie"Funktionsumfang", "Benutzerfreundlichkeit" sowie "Branchenerfahrung undHintergrund" konzentrierten, war BIRKENSTOCK klar, dass die intuitivenOut-of-the-Box-Funktionen von Centric eine gute Grundlage für eine kürzereImplementierungszeit im Vergleich zu anderen Softwarelösungen bieten würden.Centrics marktorientierter, flexibler und skalierbarer Ansatz gibt denBIRKENSTOCK-Teams die Gewissheit, dass je nach Bedarf weitere Funktionen undModule entwickelt werden können, wobei Best Practices der Fashion- undKonsumgüterindustrie bereits integriert sind."Wir freuen uns, dass sich BIRKENSTOCK für Centric entschieden hat", sagt ChrisGroves, President und CEO von Centric Software. "Das Unternehmen blickt auf einetolle Geschichte zurück und engagiert sich dafür, das Leben der Kunden einfacherund besser zu gestalten. Diese Einstellung teilen auch wir. Wir freuen unsdarauf, dieser legendären Marke dabei zu helfen, ihre globale Präsenz weiterauszubauen."