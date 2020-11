Die Aktienmärkte feiern am US-Wahltag eine Party - was aber ist die Erwartung hinter dieser Rally? Heute der US-Dollar schwach, die US-Anleiherenditen steigen - das sind eigentlich die Erwartungen des Marktes, wenn Biden

Die Aktienmärkte feiern am US-Wahltag eine Party - was aber ist die Erwartung hinter dieser Rally? Heute der US-Dollar schwach, die US-Anleiherenditen steigen - das sind eigentlich die Erwartungen des Marktes, wenn Biden und die US-Demokraten auf ganzer Linie siegen (sweep), weil dann der Stuimulus größer ausfallen dürfte und die Verschuldung der USA weiter explodieren würde. Aber was ist, wenn es doch anders kommt, also entweder Trump Präsident bleibt oder die US-Republikaner den Senat halten, wodurch das Hikhak um den Stimulus in eine neue Runde gehen würde? Vermutlich ist das heute eine Art Short-Squeeze - aber vielleicht freuen sich die Aktienmärkte einfach zu früh wenn sie glauben, dass die US-Wahl eindeutig ausfallen wird und danach keine Probleme kommen..

