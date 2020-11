Annus horribilis / Kommentar zu Bayer von Annette Becker Frankfurt (ots) - Dass das dritte Quartal für Bayer kein Spaziergang war, war spätestens seit der Ende September ausgesprochenen Gewinnwarnung für 2021 klar. Damals hatten die Leverkusener eingeräumt, dass aus den hehren Wachstumsambitionen für die Agrarchemie weder in diesem noch im kommenden Jahr etwas wird. Zugleich hatte Bayer vor milliardenschweren Wertkorrekturen gewarnt, die auf immaterielle Vermögensgegenstände und Goodwill in der Agrarsparte fällig werden. Kurzum: Bayer hatte auf ein annus horribilis eingestimmt.

Und dennoch hat der am Dienstag veröffentlichte Zwischenbericht abermals für lange Gesichter bei den Investoren gesorgt. Denn die Wachstumsschwäche, mit der Cropscience insbesondere in Nordamerika konfrontiert ist, ist deutlich ausgeprägter als vielfach vermutet. Dass die angekündigten Impairments mit 9,3 Mrd. Euro am oberen Rand der Taxe liegen, ist da fast schon als Petitesse zu werten.