US-WAHL Gebiet rund um Weißes Haus mit Zaun abgeriegelt Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 03.11.2020, 20:41 | 49 | 0 | 0 03.11.2020, 20:41 | WASHINGTON (dpa-AFX) - Als Sicherheitsmaßnahme wegen möglicher Proteste nach der US-Präsidentenwahl ist das Weiße Haus in Washington durch einen zusätzlichen Zaun abgeriegelt worden. Auf Bildern ist eine weiße, mauerartige Befestigung an der Südseite der Machtzentrale in der US-Hauptstadt zu erkennen. Teile des Gebiets rund ums Weiße Haus, darunter der Lafayette Park im Norden, waren schon seit dem Sommer teilweise für die Öffentlichkeit gesperrt - wegen Protesten, aber auch wegen Bauarbeiten. Im Weißen Haus will US-Präsident Donald Trump am Dienstag mit Hunderten geladenen Gästen die Wahlnacht verbringen./scb/DP/he Diesen Artikel teilen

