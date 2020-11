DGAP-Ad-hoc: mic AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Kapitalerhöhung

mic AG: mic AG unterzeichnet Kaufvertrag zum vollständigen Erwerb der Pyramid Computer GmbH zur Umwandlung in eine operativ tätige Hightech-Gesellschaft und will in dem Zusammenhang mehrere Bar- und Sachkapitalerhöhungen durchführen



03.11.2020 / 20:59 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die mic AG hat am heutigen Tage das deutsche Technologieunternehmen Pyramid Computer GmbH ("Pyramid"), Freiburg i.Br., unter aufschiebender Bedingung der vollständigen Finanzierung erworben und mit diesem Reverse-Takeover den ersten Schritt der geplanten Umwandlung von einer Beteiligungsgesellschaft in eine operativ tätige Hightech-Gesellschaft vollzogen. Pyramid ist Marktführer für innovative Point-of-Sale (PoS)-Lösungen, insbesondere für digitale Kiosk-Technologie von sog. Self-Ordering- sowie Self-Checkout-Terminals. Darüber hinaus stellt Pyramid Serversysteme für spezielle digitale Anwendungssituationen am PoS her. Kunden sind weltweit führende Unternehmen, u. a. aus dem Lebensmittel- und Einzelhandel sowie aus dem Finanz- und Industriesektor. Ebenso vertraut ein Tochterunternehmen der Bundesdruckerei auf die Produkte der Pyramid. Für das laufende Geschäftsjahr 2020 erwartet Pyramid einen Umsatz in Höhe von rund EUR 55 Mio. und ein EBIT von rund EUR 4,0 Mio. Im Jahr 2021 und den Folgejahren wird mit deutlichen Steigerungen bei Umsatz und operativem Ergebnis gerechnet. Der Kaufpreis für 100 % der Anteile an der Pyramid Computer GmbH basiert auf einer Bewertung von rund EUR 44 Mio. und besteht aus einer Barkomponente in Höhe von EUR 20 Mio. sowie einer Aktienkomponente. Zur Finanzierung des Kaufpreises plant die mic AG die Durchführung mehrerer Bar- und Sachkapitalerhöhungen sowie die Aufnahme von Fremdkapital. Laut Kaufvertrag werden zunächst 52 % der Pyramid-Anteile (inkl. Nebenkosten) gegen Zahlung des gesamten Barbetrages und Ausgabe von ca. 2,2 Mio. mic-Aktien gegen Sacheinlage auf die mic AG übertragen. Zu einem späteren Zeitpunkt werden die restlichen 48 % der Pyramid-Anteile gegen Ausgabe neuer mic-Aktien im Rahmen einer weiteren Sachkapitalerhöhung übertragen. Vorbehaltlich der Entwicklung des Aktienkurses der mic AG werden im Rahmen der zweiten Sachkapitalerhöhung ca. 6,8 Mio. Aktien ausgegeben. Nach vollständigem Abschluss der Transaktion werden die bisherigen Gesellschafter und Gründer der Pyramid und das zukünftige Management voraussichtlich ca. 47,2 % der mic-Aktien halten.