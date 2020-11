---------------------------------------------------------------------------

- mic AG fokussiert ihr Geschäft künftig auf Pyramid und richtet sich damit neu aus



- mic AG beschleunigt mit der Übernahme das Wachstumstempo von Pyramid und verfolgt das Ziel, den führenden Innovator von Automatisierungslösungen am Point of Sale (PoS) im Einzelhandel und im Finanz- und Industriesektor aufzubauen



- Die Transaktion wird über einen Reverse IPO durchgeführt und enthält eine Bar- sowie eine Aktienkomponente



München/Freiburg, den 3. November 2020 - Die mic AG (ISIN: DE000A254W52) hat am heutigen Tage den weltweit führenden Hersteller von digitaler Kiosk-Technologie, das deutsche Technologieunternehmen Pyramid Computer GmbH, Freiburg i.Br., erworben. Damit setzt die mic AG den Grundstein zum Aufbau eines führenden Anbieters für Lösungen, die es Unternehmen erlauben, mit ihren Kunden interaktiv, kontaktlos und automatisiert zu interagieren. Die Transaktion wird über einen sogenannten Reverse IPO vollzogen und steht unter der aufschiebenden Bedingung der vollständigen Finanzierung.

Pyramid ist ein führender Spezialist für innovative Automatisierungslösungen in den Bereichen Retail, Hospitality sowie Lebensmittelhandel. Das Unternehmen entwickelt und produziert mit seinen rund 130 Mitarbeitern moderne Hardware-Lösungen für spezielle digitale Anwendungssituationen, zum Beispiel für die Selbstverwaltung beim Check-out-Prozess am Point of Sale (PoS) - dem sogenannten "Self-Ordering". Die digitale Kiosk-Technologie von Pyramid ermöglicht Endkunden u. a. mittels Touchscreen Bestellungen aufzugeben und selbstständig abzuschließen. Zu den Kunden zählen internationale Top-Brands aus dem Finanz- und Industriesektor sowie Lebensmittel- und Einzelhandel, wie die weltweit größte "Fast-Food" Kette und der größte Lebensmitteleinzelhändler Europas. Ebenso vertraut ein Tochterunternehmen der Bundesdruckerei auf die Produkte der Pyramid. Pyramid hat bis heute weltweit rund 40.000 Self-Service Terminals gebaut und ausgeliefert. Mit seinen Technologie-Lösungen trägt Pyramid wesentlich dazu bei, das operative Geschäft seiner B2B-Kunden effizienter, zuverlässiger und erfolgreicher zu machen.