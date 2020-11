Digitale Führungskräfte von Almirall und Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland als Hauptredner auf dem Veeva-Online-Gipfel in Europa

Veeva Systems (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass Dr. Francesca Domenech Wuttke, Chief Digital Officer bei Almirall, und Alessandro de Luca, CIO des Gesundheitswesens bei Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, als Hauptredner auf dem Online-Handels- und Medizingipfel von Veeva in Europa 2020 auftreten werden. In einem Kamingespräch werden Dr. Wuttke und Alessandro de Luca Einblicke in unternehmensweite digitale Transformationsinitiativen geben, um neue Medikamente schneller auf den Markt zu bringen und mehr Patienten zu helfen.

Die jährliche Veranstaltung umfasst mehr als 80 Live- und On-Demand-Sitzungen mit führenden Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, in denen die Beschleunigung neuer Modelle für digitales Engagement in den Biowissenschaften besprochen wird. Die Referenten werden darüber berichten, wie sie kommerzielle Prozesse vom Pre-Launch bis zur Ausführung rationalisieren und schnell digitale Strategien einsetzen, um sich mit Fachleuten des Gesundheitswesens in Verbindung zu setzen. Das Themenangebot umfasst unter anderem:

Alexion Pharmaceuticals bespricht seine globale Datentransformation, um Außendienstmitarbeiter mit den Informationen zu versorgen, die sie für ein besseres Kundenerlebnis benötigen.

Boehringer Ingelheim hebt die entscheidende Rolle von Inhalten für das kommerzielle Betriebsmodell und die effektive digitale Zusammenarbeit mit Ärzten hervor.

Lundbeck Italien hebt seine rasche Umstellung auf die Digitaltechnik und die positiven Auswirkungen eines hybriden Engagement-Models auf die kommerzielle Umsetzung hervor.

Shionogi teilt mit, wie die richtige Datengrundlage seine rasche Expansion in neue therapeutische Bereiche und globale Märkte ermöglichte.

Die Platin-Sponsoren des Online-Handels- und Medizingipfels von Veeva in Europa 2020 sind Accenture, Adobe, Aktana und Salesforce. Die Gold-Sponsoren sind Amazon Web Services, Base Life Sciences, Deloitte, ec4u, LPW Training, Microsoft, Qlik, RMH Media, Trustrack und USACD. Die Bronze-Sponsoren sind Across Health, Anthill, Aqurance, Bright Affect, Connectmedica, Eagle Productivity, GlobalVision, HCL Technologies, Maquetting, Pharma Advisors, Pulse Digital, Purple Agency, PWC, Riva, SunTseu, SYCOR, Viseven und ZS Associates.