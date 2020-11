Lenovo erzielt Rekordergebnisse begünstigt durch starkes Wachstum in allen Unternehmensbereichen im zweiten Quartal

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (PINK SHEETS: LNVGY) hat heute einen Konzernumsatz für das zweite Quartal in Rekordhöhe bekannt gegeben. Er lag bei 14,5 Mrd. USD, was einer Steigerung von 7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Alle Geschäftsbereiche erzielten hohe Zuwächse. Beim Gewinn wurde angesichts eines Rekordergebnisses vor Steuern von 470 Mio. USD ein noch stärkeres Wachstum verzeichnet, das einem Plus von 52 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht, während auch der Nettogewinn im Jahresvergleich um 53 % auf ein Rekordhoch von 310 Mio. USD anstieg. Zusätzlich zu den Quartalsergebnissen in Rekordhöhe wurde die Finanzkraft und Nachhaltigkeit von Lenovo kürzlich durch gute erste Investment-Grade-Ratings von Moody's, Standard & Poor's und Fitch sowie einem erfolgreichen Global-Notes-Angebot noch einmal bestätigt.

„Unsere Rekordergebnisse in diesem Quartal spiegeln unseren kontinuierlichen Einsatz dafür wider, die rapide zunehmenden Anforderungen des wirtschaftlichen Umfelds an das Arbeiten, Lernen und die Freizeitgestaltung von zu Hause zu erfüllen. Alle unsere Kerngeschäftsbereiche erzielten im Jahresvergleich ein Wachstum, während unsere Software- und Serviceumsätze auf ein neues Rekordhoch stiegen“, sagte Yuanqing Yang, Chairman und CEO von Lenovo. „Während sich die Welt weiter an die ‚neue Normalität‘ anpasst, sind wir vom langfristigen Wachstumspotenzial sowohl der Geräte als auch der Cloud-Infrastruktur überzeugt. Wir werden weiterhin unsere Kernkompetenzen – operative Spitzenleistungen und globale/lokale Präsenz – nutzen und gleichzeitig unsere dienstleistungsorientierte Neustrukturierung vorantreiben, um Chancen besser zu nutzen und nachhaltiges Wachstum zu fördern.“

Geschäftsprognose

2020 ist nach wie vor ein Jahr, in dem zahlreiche Branchenfaktoren, wie die anhaltenden geopolitischen Unsicherheiten, die weltweite COVID-19-Pandemie und branchenweite Engpässe bei Komponenten aufgrund der starken Nachfrage, Auswirkungen auf das Angebot und die Fertigung haben. Dennoch stellt Lenovo eine positive Prognose für die zweite Jahreshälfte, da der neue weltweite Standard des Arbeitens, Lernens und der Freizeitgestaltung von zu Hause aus langfristige Wachstumstrends hinsichtlich der Nachfrage nach Geräten und der Anforderungen an Cloud und Infrastruktur begünstigt. Insbesondere geht der Konzern davon aus, dass der gesamte PC-Markt weit über die aktuellen Prognosen von Analysten hinaus wachsen und im Kalenderjahr 2020 an 300 Millionen Einheiten heranreichen wird, was etwa 25 Millionen mehr als der gesamte verfügbare Markt des letzten Jahres sind.