ADC Therapeutics meldet erste Dosisverabreichung von Camidanlumab-Tesirin (Cami) in Kombination mit Pembrolizumab in laufender klinischer Phase-1b-Studie für bestimmte solide Tumoren

ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein Biotechnologieunternehmen mit Spezialisierung auf Onkologie und Pionier bei der Entwicklung und Vermarktung von hochwirksamen, zielgerichteten Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (AWK) für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren, teilte heute mit, dass dem ersten Patienten in einer laufenden klinischen Phase-1b-Studie an Patienten mit bestimmten fortgeschrittenen soliden Tumoren Camidanlumab-Tesirin (Cami, früher ADCT-301) in Kombination mit Pembrolizumab, einem Checkpoint-Inhibitor, verabreicht wurde.

„Wir sind sehr erfreut über die Verabreichung von Cami an unseren ersten Patienten in einem zusätzlichen Arm unserer Phase-1b-Studie für Cami bei soliden Tumoren. Das Ziel der Studie ist die Bestimmung eines geeigneten Dosierungsschemas für Cami in Kombination mit Pembrolizumab sowie die Erkennung von Signalen der klinischen Aktivität in Expansionskohorten für dieses Dosierungsschema“, berichtet Dr. med. Jay Feingold, PhD, Senior Vice President und Chief Medical Officer bei ADC Therapeutics. „Die vorläufigen Pharmakokinetik- und Biomarkerdaten aus der Phase-1b-Studie, die wir im Rahmen des Virtual Congress 2020 der European Society for Medical Oncology (ESMO) präsentiert haben, sowie eine präklinische Studie, die kürzlich im Journal for ImmunoTherapy of Cancer veröffentlicht wurde, unterstützen die Evaluierung von Cami in Kombination mit anderen immunmodulierenden Therapien. Den Ergebnissen der weiteren Evaluierung unseres CD25-gerichteten AWK als Monotherapie und in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor als einem neuartigen immunonkologischen Behandlungsansatz für solide Tumoren sehen wir erwartungsvoll entgegen.“

Cami zielt auf CD25 ab, das auf regulatorischen T-Zellen (Tregs) exprimiert wird, die die lokale Mikroumgebung des Tumors infiltrieren. In präklinischen Modellen induzierte eine Einzeldosis des CD25-gerichteten AWK – sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit einem Checkpoint-Inhibitor – eine starke und anhaltende Antitumoraktivität gegen etablierte CD25-negative solide Tumoren mit infiltrierenden Tregs.

Die laufende, multizentrische, offene Dosiseskalations- und Dosisexpansionsstudie der Phase 1b bewertet Sicherheit, Verträglichkeit, Pharmakokinetik und Antitumoraktivität von Cami als Monotherapie oder in Kombination mit Pembrolizumab bei Patienten mit bestimmten fortgeschrittenen, soliden Tumoren. In die Studie werden etwa 95 Patienten aufgenommen. Nähere Informationen zur klinischen Phase-1b-Studie des Unternehmens für Cami bei soliden Tumoren finden Sie unter www.clinicaltrials.gov (Identifier NCT03621982).