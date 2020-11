Fibank bietet Kunden mit VISA-Karten ab jetzt Apple Pay

Mehr Sicherheit und Privatsphäre beim Bezahlen mit iPhone und Apple Watch

SOFIA, Bulgarien, 4. November 2020 /PRNewswire/ -- Die Fibank (First Investment Bank) bietet ihren Kunden mit VISA-Debit- oder -Kreditkarten ab heute Apple Pay an, eine sicherere und geschütztere Zahlungsmethode, mit der Kunden vermeiden können, ihre Bankkarte aus den Händen zu geben, physische Tasten zu berühren oder Bargeld zu benutzen. Der Dienst kann über das iPhone genutzt werden und schützt so jede einzelne Transaktion.

Der Kunde braucht nur sein iPhone oder seine Apple Watch in die Nähe eines Zahlungsterminals halten, um eine kontaktlose Zahlung zu tätigen. Jeder über Apple Pay abgewickelte Kauf ist sicher, da er mit der Gesichts-ID, der Touch-ID oder dem Geräte-Passwort sowie einem einmaligen eindeutigen dynamischen Sicherheitscode authentifiziert wird. Apple Pay kann unter anderem in Supermärkten, Apotheken, Taxis, Restaurants, Cafés und Einzelhandelsgeschäften genutzt werden.