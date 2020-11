Der führende Cloud Netzwerk-Anbieter Aviatrix ernennt Cyrous Jamé von Google zum Chief Financial Officer Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 04.11.2020, 01:41 | 11 | 0 | 0 04.11.2020, 01:41 | Die Cloud-Netzwerkplattform Aviatrix gab heute bekannt, dass Cyrous Jamé dem Unternehmen als CFO beitreten wird. Herr Jamé war zuvor Finanzchef bei Google Play und hatte in den letzten zehn Jahren auch Finanz-Führungspositionen in den Bereichen Anzeigen, Medien und Consumer-Hardware bei Google inne. „Cyrous Jamé kann auf eine starke Erfolgsbilanz bei der Steigerung der Ergebnisse und der Beschleunigung des Wachstums bei Google zurückblicken. Wir freuen uns, dass er als CFO zu Aviatrix stößt“, so Steve Mullaney, CEO von Aviatrix. „Wir bauen ein starkes Managementteam auf, um weiterhin unsere Strategie umzusetzen, das Umsatzwachstum anzukurbeln und die Neukundengewinnung zu steigern.“ Cyrous Jamé war die letzten 10 Jahre bei Google tätig, bevor er zu Aviatrix stieß. Zuletzt leitete er das strategische Finanzteam bei Google Play, aber er hatte auch Finanz-Führungspositionen in den Bereichen Anzeigen, Medien und Consumer-Hardware inne. Vor seiner Zeit bei Google arbeitete Herr Jamé mehrere Jahre als Software- und Internettechnologie-Analyst und -Investor an der Wall Street. „Ich freue mich sehr, zu Aviatrix zu stoßen. Es ist selten, dass es eine Kombination aus bahnbrechender Technologie in einem disruptiven Markt und einem starken Führungsteam gibt“, so Jamé. „Ich bin begeistert von der Chance, das Wachstum des Unternehmens weiter zu beschleunigen, während wir den Grundstein für die öffentlichen Märkte legen.“ Die Umstellung auf die Cloud wird für sämtliche Unternehmen immer wichtiger; und infolgedessen steigt die Nachfrage nach der Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix. Das Unternehmen hat mittlerweile mehr als 450 Kunden, darunter einige der größten Marken in den Bereichen Einzelhandel, Finanzdienstleistungen, Pharmazeutika, Hightech, Fertigung und Gastgewerbe sowie Regierungsbehörden. Über Aviatrix Die Cloud-Netzwerkplattform von Aviatrix bietet fortschrittliche Netzwerk-, Sicherheits und Betriebstransparenz und -kontrolle, die von Unternehmen benötigt wird, und zwar mit der Benutzerfreundlichkeit, Automatisierung und Agilität der Cloud. Mehr als 450 Kunden weltweit nutzen Aviatrix und seine bewährte Multi-Cloud-Netzwerk-Referenzarchitektur, um eine wiederholbare Netzwerk- und Sicherheitsarchitektur zu entwerfen, zu implementieren und zu betreiben, die über jede öffentliche Cloud hinweg konsistent ist. In Kombination mit der branchenweit ersten und einzigen Multi-Cloud-Netzwerkzertifizierung (ACE) versetzt Aviatrix die IT-Abteilung in die Lage, die Umstellung auf die Cloud voranzutreiben und zu beschleunigen. Erfahren Sie mehr unter aviatrix.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201103005808/de/



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer