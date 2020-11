Tanla verzeichnet bestes Quartal aller Zeiten - CPaaS- und Digital-Umsätze

Hyderabad, Indien (ots/PRNewswire) - Tanla Platforms Limited (NSE: TANLA) (BSE:

"Ich freue mich, den höchsten jemals erzielten Umsatz, EBITDA & EPS im Q2FY21 zumelden. Unsere bahnbrechende und dominierende Marktposition bei CPaaS, in dieserkathartischen Phase der Digitalisierung, trieb den Umsatzanstieg an",kommentierte Uday Reddy, Chairman & CEO von Tanla.Uday Reddy kommentierte weiter: "Die Fortführung unseres unerschütterlichenFokus und unserer Investitionen in Plattformen & Produkte, Marke, Kundenerfolgund Talente wird das zukünftige Wachstum vorantreiben."Business Highlights- 89.203 Unternehmen 6.339 Telemarketer sind auf der DLT-Plattform registriert.- Im ersten kommerziellen Go-Live-Monat Sept. 2020 wickelte Trubloq von Tanla 70% des gesamten DLT-Verkehrs ab, was 35 Milliarden entspricht.- 83 Neukundenchancen aus den wichtigsten Branchen (Bankwesen,Finanzdienstleistungen, E-Commerce, Glücksspiele, OTT usw.) einschließlichetablierter Marken bis hin zu Startups mit hohem Potenzial wurden im zweitenQuartal des Geschäftsjahres 21 mit einem jährlichen potenziellen Umsatz vonca. 76 CrDas eingezahlte Aktienkapital von Tanla belief sich am 30. September 2020 auf13.60.36.450 Aktien zu je INR1/ nach einem Aktienrückkauf von 1.66.92.752 Aktienzu je Re.1 und der Zuteilung von 4.71.645 Aktien zu Re.1 im Rahmen desMitarbeiteraktienkaufplans 2016.Das Unternehmen hat am Stichtag 18. September 2020 eine Zwischendividende inHöhe von Re.1 pro Aktie an die Aktionäre gezahlt, die sich auf INR13,57,87,600/-beläuft.Unterstützung während COVID-19Während dieser schwierigen Zeiten konzentrierten wir uns darauf, die Sicherheitunserer Mitarbeiter zu gewährleisten, indem wir sie ermutigten, von zu Hause auszu arbeiten und die Interaktion an öffentlichen Orten zu minimieren, indem wirihnen die erforderliche Infrastruktur und einen Covid-Fonds zur Verfügungstellten, um ihnen zu helfen, medizinische Bedürfnisse für sich selbst und ihreunmittelbaren Angehörigen zu erfüllen. Es ist uns auch gelungen, unseren Kunden