US-WAHL/Markt-Ticker Aktienmarkt in Japan deutlich im Plus Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 03:40 | 52 | 0 | 0 04.11.2020, 03:40 | TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsen in Japan liegen am Tag der Entscheidung des US-Präsidenten-Wahl klar im Plus. In Tokio notierte der Nikkei 225 zuletzt mit einem Plus von 1,61 Prozent bei 23 667,85 Punkten. Die Märkte in Japan waren allerdings wegen eines Feiertags am Dienstag geschlossen und holen damit zum Teil auch Gewinne der wichtigsten Aktienmärkte weltweit vom Wochenauftakt nach./stk/zb Nikkei 225 jetzt ab 0€ handeln - auf Smartbroker.de



