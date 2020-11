FRANKFURT (dpa-AFX) - Die bisherigen Ergebnisse der US-Präsidenten-Wahl haben die Dax-Indikation deutlich belastet. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Mittwoch um 3.45 Uhr auf 12000 Punkte und damit 0,74 Prozent unter den Xetra-Schluss vom Vortag. Am Dienstag hatte der Dax 2,55 Prozent in der Hoffnung auf einen klaren Wahlausgang zugelegt. Bisher zeichnet sich aber kein klarer Sieg einer der beiden Kandidaten ab. Amtsinhaber Donald Trump steht zwar vor einem Punktgewinn in dem wichtigen Staat Florida, liegt aber in anderen sogenannten Swing States, die am Ende das Rennen entscheiden werden, hinten. Zuletzt schmolz der Vorsprung seines Herausforders Joe Biden in wichtigen Bundesstaaten und in Ohio liegt inzwischen Donald Trump vorne./zb/stk