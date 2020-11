Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Luftfahrtbundesamt (LBA) hat in 21 Fällen gegen Fluggesellschaften Bußgelder verhängt, die Ticketkosten von Corona-bedingt stornierten Flügen nicht fristgerecht zurückbezahlt haben. Das teilte ein Sprecher der Behörde dem "Handelsblatt" (Mittwochausgabe) mit. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 wurden durch das LBA keine Bußgelder verhängt.





Details zur Höhe der Geldstrafen für die betroffenen Airlines nannte der Sprecher nicht. "Wir können keine nähere Angabe zur Bußgeldhöhe machen, da die im Ordnungswidrigkeitenverfahren zu beachtenden Rechte der jeweils Betroffenen dies nicht zulassen", sagte er. Die Entscheidung über die Bußgeldhöhe werde "im jeweiligen Einzelfall, unter Berücksichtigung der Schwere und Häufigkeit des festgestellten Verstoßes, getroffen". Vor allem die vom Staat gestützte Lufthansa stand zuletzt in der Kritik, weil die Airline automatisierte Erstattungssysteme abgeschaltet hatte. Seit September sei die automatische Erstattungsmöglichkeit von in Reisebüros gebuchten Tickets wieder in Betrieb, sagte eine Unternehmenssprecherin dem "Handelsblatt". Kunden, die direkt bei der Lufthansa gebucht hätten, müssten für eine Ticketerstattung ein Online-Formular ausfüllen.