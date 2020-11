Pressestimme 'Allgemeine Zeitung' zu Dschihad in Europa Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 05:35 | 44 | 0 | 0 04.11.2020, 05:35 | MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung" zu Dschihad in Europa: "Wir müssen uns viel intensiver den jungen Muslimen in unserer Gesellschaft zuwenden, wenn wir französische Verhältnisse abwenden wollen. Wir dürfen sie nicht länger Hinterhofmoscheen, eingeflogenen Imamen und den Hasspredigern im Netz überlassen. Statt dem Ruf der Rassisten nach einem Kulturkampf zu folgen, müssen wir dringend die Versäumnisse von 20, 30 Jahren Wegschauen aufholen: durch Bildungsoffensiven, durch soziale Arbeit und durch eine offensive Ausbildung gemäßigter Imame."/al/DP/he Diesen Artikel teilen

