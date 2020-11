COBURG (dpa-AFX) - Die "Neue Presse" zu Hassbotschaften im Netz:

"Hassbotschaften im Internet zu verfassen und zu verbreiten, ist keine Kleinigkeit. Hass bedroht die Demokratie, weil er die ihre Grundlagen infrage stellt und angreift: Toleranz, Freiheit, Meinungsvielfalt. Darum ist es richtig, dass ein starker Staat genau hinschaut und Hassbotschaften als das verfolgt, was sie sind: Straftaten. Es ist unerträglich, wenn gegen Andersdenkende gehetzt wird, wenn Ehrenamtliche in Gesellschaft und Politik bedroht werden, wenn hirnlose Agitatoren einen Mob im Internet anstacheln. Alle, die in der Gesellschaft Verantwortung tragen, aber auch in den Firmen, die die Plattformen im Netz bereitstellen, müssen wachsam sein und ein gemeinsames Ziel verfolgen: Gib Hass keine Chance."/al/DP/fba