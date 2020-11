Washington (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Präsidentschaftswahl in den USA geht der hart umkämpfte Bundesstaat Florida voraussichtlich an Amtsinhaber Donald Trump. Das prognostizierte am Wahlabend "Fox News". Auch die "New York Times" sah eine Chance von über 95 Prozent, dass Florida an Trump geht.



Nach Auszählung von 98 Prozent der Stimmen lag der US-Präsident dort bei 51,3 Prozent. Eine Niederlage hätte nach Einschätzung von Experten Trumps Chancen auf eine Wiederwahl extrem minimiert. Die dts Nachrichtenagentur sendet in Kürze weitere Details.