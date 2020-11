Washington (dts Nachrichtenagentur) - Bei der US-Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Donald Trump laut US-Nachrichtensender "Fox News" den wichtigen Bundesstaat Ohio gewonnen. Dem Ergebnis dort kommt stets besonders große Beachtung zu, da in den letzten Jahrzehnten der Sieger hier fast immer identisch mit dem Gewinner der gesamten Präsidentschaftswahl war. Nur 1960 gewann John F. Kennedy die Wahl gegen Richard Nixon, obwohl er in Ohio unterlag.Trump lag in der Wahlnacht kurz vor 6 Uhr deutscher Zeit allerdings mit 204 zu 223 Stimmen gegen seinen Herausforderer Joe Biden zurück. Die Präsidentschaftswahl gewinnt, wer 270 Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen kann.