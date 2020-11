Das Exzellenzforschungszentrum für neue digitale Technologien SPbPU

St.petersburg (ots/PRNewswire) - Im August 2020 erhielten die Peter the Great

St. Petersburg Polytechnic University (https://english.spbstu.ru/) (SPbPU), die

St. Petersburg State Marine Technical University, das Smorodintsev Research

Institute of Influenza, und die University of Tyumen den Status eines

"Exzellenzforschungszentrums für neue digitale Technologien".



Die Exzellenzforschungszentren für neue digitale Technologien wurden bei einem

Wettbewerb ermittelt, der vom Ministerium für Bildung und Wissenschaft der

Russischen Föderation im Rahmen des nationalen Projekts "Wissenschaft"

durchgeführt wurde. Unter dem Programm der Regierung der Russischen Föderation

mit dem Namen "Entwicklung der Zusammenarbeit in Wissenschaft und Forschung und

Entwicklung" sollen in Russland mindestens 9 wissenschaftliche Zentren von

Weltniveau geschaffen werden, die Forschung und Entwicklung in den Bereichen,

die in der "Strategie der wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung der

Russischen Föderation" als prioritär genannt wurden, durchführen. Den Zentren

wurde für den Zeitraum 2020-2024 ein Zuschuss von 15,46 Milliarden Rubel zur

Verfügung gestellt.







"Exzellenzforschungszentrum für neue digitale Technologien". Das Ziel des

neugeschaffenen Zentrums soll sein, mittels Grundlagenforschung und angewandter

Forschung von Weltniveau einen wissenschaftlichen und technologischen Durchbruch

zu erzielen, sowie die Bedingungen zu schaffen für eine komplett neue Anwendung

wissenschaftsintensiver Technologien und Verbesserungen bei der modernen

digitalen Fertigung zu erzielen.



Laut Andrej I. Rudskoi, dem Rektor der SPbPU und Mitglied der Russischen

Akademie der Wissenschaften, werden in nächster Zukunft nicht die Technologien,

sondern das Ökosystem, mit dem sie entwickelt werden, zur Grundlage des

Wettbewerbs auf dem Hightech-Markt werden: "Die Organisationen, die am

Konsortium teilnehmen, haben dreißig Jahre Erfahrung im Bereich der Forschung

und Implementierung von digitalen Lösungen in High-Tech-Wirtschaftssektoren

sowohl in Russland als auch im Ausland gesammelt. Eine Vereinigung wie das

Exzellenzforschungszentrum soll dazu dienen, den Umfang solcher Aktivitäten

deutlich zu erhöhen".



Schwerpunkte des "Exzellenzforschungszentrums für neue digitale Technologien"

sind:



- Neue digitale Technologien: Digitales Design, Mathematik,

Supercomputer-Modellierung, Produktlebenszyklus-Management (Smart Design),

intelligente Fertigungstechnologien

- Künstliche Intelligenz

- Robotersysteme

- Werkstoffe und additive Technologien der neuen Generation



