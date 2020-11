Relief stärkt sein Management Team mit Ernennung von J. Paul Waymack, M.D., Sc.D. als Berater

Genf, Schweiz, 4. November 2020 - RELIEF THERAPEUTICS Holding AG (SIX: RLF, OTCQB: RLFTF) ("Relief" oder das "Unternehmen"), ein biopharmazeutisches Unternehmen, dessen Lead-Wirkstoffkandidat, RLF-100(TM) (Aviptatil), sich in fortgeschrittener klinischer Entwicklung zur Behandlung von Patienten mit schwerer COVID-19-Erkrankung befindet, gab heute die Ernennung von J. Paul Waymack, MD, Sc.D. als Berater im Bereich Medikamenten-entwicklung und -zulassung bekannt. Dr. Waymack wird das Managementteam bei allen Aktivitäten im Zusammenhang mit der Spätphasenentwicklung von RLF-100(TM) verstärken. Dazu zählen auch alle regulatorischen Fragestellungen. Er wird auch für die Einrichtung des neuen klinischen Beirats von Relief und die Rekrutierung von Experten für dieses Gremium verantwortlich sein und dabei eng mit Gilles Della Corte, Chief Medical Officer von Relief, M.D., zusammenarbeiten.



Dr. Waymack verfügt über eine umfassende Erfolgsbilanz in der Entwicklung von Arzneimitteln und ist derzeit Präsident von Waymack Consulting, das Unternehmen aus der Gesundheitsbranche als Experte zur Seite steht. Dr. Waymack gründete das Unternehmen Kitov Pharmaceuticals und war bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2019 Vorsitzender des Verwaltungsrates sowie Chief Medical Officer des Unternehmens. Während seiner Amtszeit erhielt Kitov von der US-amerikanischen Zulassungsbehörde ("Food and Drug Administration", FDA) die "New Drug Application" (NDA)-Zulassung für sein erstes Medikament, Consensi(TM) (ein Kombinationspräparat aus Amlodipin und Celecoxib) für die gleichzeitige Behandlung von osteoarthritischen Schmerzen und Bluthochdruck. Vor der Gründung von Kitov arbeitete Dr. Waymack als Arzt für die FDA, war außerordentlicher Professor für Chirurgie und Direktor der chirurgischen Intensivstation an der "New Jersey School of Medicine and Dentistry". Er leitete chirurgische Studien am "U.S. Army's Institute for Surgical Research". Dr. Waymack hält mehrere Patente und hat über 100 Publikationen verfasst oder mitverfasst. Er ist Mitglied mehrerer Verwaltungsräte und Beiräte von Unternehmen der Pharmaindustrie. Er erhielt seinen Abschluss in der Medizin an der "Virginia Commonwealth University School of Medicine".

