Wilmington (dts Nachrichtenagentur) - Der US-Präsidentschaftskandidat der Demokraten, Joe Biden, sieht sich auf dem richtigen Weg, um die Wahl zu gewinnen. "I`m here to tell you tonight we`re on track to win this election", sagte Biden in der Nacht zum Mittwoch (Ortszeit) vor Anhängern in Wilmington im US-Bundesstaat Delaware. Er rief zur Geduld auf.









Man habe gewusst, dass die Auszählung der Stimmen lange dauern würde. Allerdings zeigte sich auch Amtsinhaber Donald Trump optimistisch. "We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election", schrieb er bei Twitter. Das werde man niemals zulassen. Nach Wahlmännerstimmen liegt Biden gegen 06:55 Uhr deutscher Zeit mit 237 zu 210 gegen Trump vorne. Insgesamt verläuft die Wahl spannender als von vielen Experten erwartet. In einigen wichtigen Bundesstaaten steht der Sieger noch nicht fest, unter anderem Pennsylvania, North Carolina, Wisconsin und Michigan. Die Präsidentschaftswahl gewinnt, wer 270 Wahlmännerstimmen auf sich vereinigen kann.