NEW YORK (dpa-AFX) - Auf der Fifth Avenue, schräg gegenüber des Trump Tower, hat sich ein kleines Grüppchen Menschen versammelt. Zwei Männer mit roten "Make America Great Again"-Kappen, dazwischen eine Frau in einem rosa Tüllrock und einem T-Shirt, auf dem "Women for Trump" (Frauen für Trump) steht. Näher an den Trump Tower, den früheren Wohnsitz von US-Präsident Donald Trump, lässt die Polizei das Grüppchen an diesem Wahlabend in New York nicht heran, und auch sonst niemanden, das verhindern zahlreiche Barrikaden.

"Hast du gehört, Trump hat gerade Indiana gewonnen", sagt die Frau im rosa Tüllrock nach einem Blick auf ihr Handy und stupst ihre beiden Begleiter in die Seiten. "Das war doch klar, da kommt doch Vizepräsident Pence her", grummelt einer der beiden. "Aber der Abend ist noch lang." Dann hält er ein Schild hoch, auf dem "Trump - Pence - 2020" steht, und ruft: "Vier weitere Jahre! Vier weitere Jahre!" Eine in der Nähe stehende Frau brüllt zurück: "Halt die Klappe!" Das Schreiduell schaukelt sich hoch, wird von zahlreichen Polizisten beäugt, bis diese sich nähern und das Geschrei langsam wieder abebbt.