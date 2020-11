Grenke, Twitter, Biontech – unsere Empfehlungen!

Liebe Leser, der DAX hat in diesem Jahr eine beeindruckende Erholungsrally hingelegt, die vielen Aktionären große Freude bereitet hat. Zuletzt hat die Volatilität unseren Abonnenten erneut geholfen, bei 11.500 alle Absicherungen glattzustellen und long zu gehen. Erneut die richtige Wahl und erneut war das V brutal. Das sehen wir 2020 so oft, man muss die Abstürze im DAX mit Hirn und Herz spielen. Mit Verstand, aber mutig. Wie wir es tun, sehen Sie unten beispielhaft mit unseren zuletzt abgeschlossenen Trades. Chronologisch. Hinzu kommen Twitter, Grenke, Biontech long hier auch gespielt. Grenke bei 30,50 Euro, Biontech bei 67 und Twitter Montag nach massivem Minus.

Man braucht also die passende Strategie für diese Börsenphase um in Seitwärtsmärkten Rendite zu erzielen. In unserem Turbo-Dienst warten wir derzeit auf die 12.700 und den 25. DAX-Trade in Folge, der mit Gewinn beendet wird. Wir hatten am Morgen per Limit den Einstieg bei 12.580 in den Index gewählt.