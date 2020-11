---------------------------------------------------------------------------

Kooperation für Telematik im Flottenmanagement

Fahrzeugdiagnose in OEM Qualität trifft auf marken-gemischtes Flottenmanagement



Die auf Telematik-Lösungen für Endanwender spezialisierte AREALCONTROL GmbH und die Liechtensteinische GlobalmatiX AG, ein Tochterunternehmen der börsennotierten Softing AG, kooperieren in kommerziellen Telematik-Anwendungen und führen Fahrzeug Fern-Diagnose in Echtzeit für markengemischtes Flotten-Management aller Größen, Marken und Modelle ein.

Ziel ist der gemischte Fuhrpark der Flotten-Betreiber, die für eigene Zwecke und für Kunden-Services entsprechende Telematik-Dienste einsetzen wollen.

Die intelligente xTCU Telematikbox der GlobalmatiX AG liefert dazu originale Diagnosedaten aus dem Fahrzeug, die für unterschiedliche Anwendungsfälle aus der Ferne programmiert werden können. Die Parameter sind erweiterbar bis zum "Digital Twin" auf Datenebene. Klassische Fahrzeug-Ortung und Tracking ist zuschaltbar. In Kombination mit dem AREALCONTROL Web-Portal ist ein Finanzamt- und DSGVO-konformes elektronisches Fahrtenbuch, digitale Disposition und komplettes Fuhrpark- und Flotten-Management möglich. Die vollständig remote konfigurierbare Lösung kann je nach Anwendungsfall konfiguriert werden. Die Lösung ist sowohl für Fuhrparks geeignet, die keine Ortungsdaten, jedoch die technischen Daten der Fahrzeuge benötigen, als auch für ein elektronisches Fahrtenbuch mit GPS-Ortung für die Einsatzleitung und Disposition.



Zur Digitalisierung der eigenen Leistungen können Fuhrpark-Dienstleister wie Autohäuser, Leasing- und Vermietungsgesellschaften das System auf die technischen Daten beschränken. Dazu gehören Eckdaten wie Spritverbrauch, km-Stand, Wartungs- und Inspektionsintervalle, Tankfüllstand, Batterie-Zustand, Flüssigkeitsstände und Fehlermeldungen. Anhand dieser Daten erfolgen Buchungen zu Wartungsterminen, Fahrzeugverfügbarkeit oder Abrechnungen nach Laufleistung, Mehr- bzw. Minder-Kilometer, die nicht manipulierbar sind. Über eine API werden die Daten direkt in weiterführende Systeme in Echtzeit übernommen. Die Globalmatix-Lösung liefert dazu Diagnosedaten für die gesamten Fahrzeuge in einer kommerziellen Flotte aller Marken, Modelle und Baujahre.