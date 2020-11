NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat AMD aus Bewertungsgründen von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft sowie auf die "Conviction Buy List" gesetzt. Das Kursziel wurde von 84 auf 96 US-Dollar angehoben. Der Kursrückfall der Aktie von ihren Septemberhochs nach dem vorangegangenen Höhenflug biete eine gute Einstiegsgelegenheit, schrieb Analyst Toshiya Hari in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Halbleiterhersteller sollte vor Jahren eines weiter steigenden Aktienkurses sowie steigender Margen stehen./gl/la

