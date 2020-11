Marktkommentar: Knappes Rennen zwischen Trump und Biden

Die Märkte haben eine sehr volatile Nacht hinter sich, da die Wahlergebnisse in den Vereinigten Staaten auf ein enges Rennen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Demokraten Joe Biden hindeuteten.

Trump schneidet in einigen Swing States besser ab als erwartet. Biden hat mit 223 Stimmen nur einen geringen Vorsprung, da Trump 213 Stimmen erhält (Stand: 8:00 Uhr). 270 Stimmen oder mehr sind notwendig, um die Präsidentschaft zu gewinnen. Aufgrund der Pandemie und der damit verbundenen Briefwahl könnte es jedoch einige Tage dauern, bis das endgültige Ergebnis feststeht.

Der S&P 500 konnte am Mittwoch seine Erholung fortsetzen und kurzzeitig mehr als 2% an Wert gewinnen. Ein Großteil der Gewinne wurde wieder abgegeben, doch im 30-Minuten-Chart bleibt der Aufwärtstrend intakt. Das Verhalten an der Marke von 3.400 Punkten ist entscheidend - das ehemalige Allzeithoch vom Februar, welches bisher nicht nachhaltig überwunden werden konnte.

Der DE30 gibt nach einer viertägigen Rallye und der höheren Eröffnung, die heute Nacht zu beobachten war, einige Gewinne wieder ab. Kurzzeitig konnten 50% der Verluste der am 13. Oktober begonnenen Abwärtsbewegung ausgeglichen werden. Die Bullen und Bären kämpfen derzeit um die 200-Tage-Linie, die mit der psychologisch wichtigen Marke von 12.000 Punkten übereinstimmt.

EURUSD konnte sich gestern nach dem Abpraller von den Tiefs vom September (1,1620) deutlich erholen und den unterschrittenen Boden aus der ersten Otkoberhälfte zurückgewinnen. Am Mittwoch brach das Paar innerhalb von wenigen Stunden ein und testet erneut den Bereich um die 1,1620. Kann die Unterstützung verteidigt werden oder wird sich der Kurs in Richtung 1,15 (März-Hoch) bewegen?



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





