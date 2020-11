WDH/US-WAHL/Bidens Durchmarsch bleibt aus - Trump schürt Zweifel an Wahl

WASHINGTON (dpa-AFX) - Eines jedenfalls ist in dieser US-Wahlnacht klar: Der von Gegnern von Präsident Donald Trump so dringend erhoffte Durchmarsch seines Herausforderers Joe Biden fällt aus. Kurz nach 23.00 Uhr (Ortszeit/05.00 MEZ) ist Fox News der erste Sender, der Florida dem republikanischen Amtsinhaber zuschlägt - im "Sunshine State" lag der Demokrat Biden in Umfragen vorne, wenn auch knapp. Kurz danach sieht es zwar danach aus, als könnte Biden den Bundesstaat Arizona aus dem Trump-Lager herausbrechen, doch das reicht nicht. In vielen Bundesstaaten ist das Rennen zunächst zu eng, als dass ein Gewinner ausgerufen werden könnte. Womöglich wird es Tage dauern, bis bei dieser Schicksalswahl ein Sieger feststeht.

Für Trump ist das eine Steilvorlage. Schon seit Monaten fordert der Präsident, dass das Resultat in der Wahlnacht feststehen muss, "nicht Tage, Monate oder sogar Jahre später!" Für die Verzögerung bei der Auszählung dürften vor allem die vielen Briefwahlstimmen verantwortlich sein. Wie ein Mantra predigt Trump, dass Briefwahl zu Wahlbetrug führe, obwohl es dafür keine Beweise gibt, im Gegenteil - Experten zufolge ist sie sicher. Der wahre Hintergrund dürfte sein, dass Umfragen zufolge deutlich mehr Demokraten als Republikaner per Briefwahl abstimmen wollten - und diese Briefwahlstimmen werden in einigen wichtigen Bundesstaaten später gezählt.

DAS TRUMP-TEAM MACHT STIMMUNG



Ein frühes Ende der Auszählung wäre vermutlich also von Vorteil für Trump, der bis zuletzt nicht zusagen wollte, ob er ein Wahlergebnis anerkennen würde - und der in den vergangenen Wochen immer wieder die Rechtmäßigkeit der Wahl in Zweifel zog. Der Präsident schickt um 0.49 Uhr einen Tweet an seine mehr als 87 Millionen Follower, in dem er behauptet, weit vorne zu liegen - "aber sie versuchen, die Wahl zu stehlen. Das werden wir niemals zulassen." Worauf seine Behauptung beruht, lässt er offen.

Auch Trumps Wahlkampfteam verschickt in der Nacht bereits E-Mails an Anhänger, in denen Stimmung gemacht wird. Mit Blick darauf, dass die Wahlergebnisse in den USA üblicherweise auf Basis der Prognosen großer Medienhäuser entschieden wird, heißt es in einer der Botschaften: "Die Fake-News-Medien und ihre demokratischen Partner werden sich weigern, einen Gewinner auszurufen. Sie werden alles unternehmen, um uns den Sieg vorzuenthalten."