NEUWIED, Deutschland, 4. November 2020 /PRNewswire/ -- Unsere Metropolen brauchen neue Verkehrskonzepte und unsere Fahrzeuge neue Antriebe. Klimawandel, Rohstoffknappheit und der drohende Verkehrsinfarkt erzwingen einen Wechsel hin zu postfossilen Energieträgern. Die Lösung heißt: Elektromobilität. Sie kann die Bewegungsfreiheit schaffen, die moderne Gesellschaften benötigen. Es werden neue Materialien eingesetzt, weil neue Designkonzepte und Funktionalitäten im Auto der Zukunft realisiert und integriert werden. Design, Entertainment und Kommunikation spielen eine wichtige Rolle. Ebenso neue Energiespeicher wie die Brennstoffzelle oder die Lithium-Ionen-Batterie. Hier kommen die „Bonding Engineers" der Firma Lohmann mit ihren Klebelösungen ins Spiel. Besonders im Bereich Funktionale Klebebänder hat das Unternehmen in den vergangenen Jahren Innovationen auf den Weg gebracht, die eine nicht unerhebliche Rolle für die Entwicklungen im Bereich Elektromobilität spielen.

Funktionale Klebebänder verfügen über zusätzliche Eigenschaften wie Isolationsvermögen, Leitfähigkeit, Griffigkeit, Abschirmungsfähigkeit und vieles mehr. Diese sind gerade im Bereich Elektromobilität stark nachgefragt, denn hier geht es nicht primär um das Kleben an sich, sondern um thermisch sowie elektrische Leitfähigkeit und somit Schirmung beziehungsweise Erdung im Bauteil wie sie beispielsweise bei Sensoren benötigt wird. Darüber hinaus werden elektronische Geräte, auch in Fahrzeugen, immer kleiner. Grundsätzlich ist dies von Vorteil, doch der enge Raum erhört gleichzeitig die Wahrscheinlichkeit von Kurzschlüssen oder Störungen durch elektromagnetische Interferenzen. Hier sind Funktionale Klebebänder die richtige Wahl, denn sie sorgen nicht nur für die präzise Verklebung unterschiedlicher Komponenten, sondern können auch für die Erdung, Wärmeableitung oder Abschirmung eingesetzt werden. Auch im Bereich der Dichtung kommt das Klebeband zum Einsatz: Um die hochsensiblen elektronischen Bauteile zu schützen, werden Materialien genutzt, die sich perfekt anpassen und Zwischenräume abdichten. Somit sorgen diese nicht nur dafür, dass Staub, Schmutz und Feuchtigkeit nicht eindringen können, sondern wirken beispielsweise im Bereich der Displaytechnik gleichzeitig dämpfend und schützen die empfindliche Technik vor Stößen. Eigentlich kein Wunder, dass heute im Durchschnitt rund 4,5 m² Klebeband in einem Automobil stecken. Die Klebeexperten der Firma Lohmann sind gerne Teil dieser Entwicklung und bieten zahlreiche Verbindungslösungen für die Elektrifizierung von Fahrzeugen.

Lohmanns AS (antistatisch)-Sortiment bietet z.B. Display-Schutz vor Staub, Kratzern und elektrostatischer Entladung - bis das Auto seinen neuen Besitzer erreicht. Design und Funktion eines Elektroautos sind oft wichtiger als bei herkömmlichen Autos. Antistatische Folien (DuploCOLL AS) helfen, die Funktion von Linsen, TFT- und LCD-Modulen sowie von optisch verklebten Touch-Displays zu schützen. Wenn es um Funktions- und Sicherheitsthemen wie ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) oder hochautomatisiertes bzw. vollautonomes Fahren geht, müssen andere Aspekte als beim Design berücksichtigt werden. Hier kommen EC (elektrisch leitende) und TC (thermisch leitende) Klebebänder ins Spiel. Die Klebetechniker von Lohmann haben vielfältige TC-Lösungen für die Anwendungsfelder von LED, Leistungstransistoren, Kühlkörpern oder Leiterplattenheizteilen - um nur einige zu nennen - gefunden. Ein weiteres Thema ist, dass die Hersteller im Automobil- und Elektroniksektor zunehmend silikonfreie Verbindungslösungen für Teile und Komponenten fordern. Lohmanns Antwort darauf ist die DuploCOLL HCR-Reihe. Die Klebelösungen sind silikonfrei, hoch chemikalien- und temperaturbeständig und resistent gegen alle Arten von Umwelteinflüssen. Das doppelseitige und mit einem maßgeschneiderten Aktivator ausgerüstete PE- Schaumklebeband DuploCOLL G hingegen, eignet sich besonders für die Montage und permanente Befestigung von Anbauteilen auf großen Glasoberflächen wie sie auch beim Bau von Elektrofahrzeugen gerne verwendet werden.

Die Entwicklungen im Bereich Elektromobilität und Digitalisierung unter Einbindung von stationären und tragbaren Einheiten, erfordern immer neue, revolutionäre Verbindungslösungen. Die „Bonding Engineers" der Firma Lohmann sind gerne Teil dieser automobilen Revolution.

