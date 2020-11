Morgenticker (04.11.2020)

- Die US-Präsidentschaftswahlen sind noch nicht entschieden.



- Kein großer US-Nachrichtendienst hat sich bisher entschieden, einen Sieger zu verkünden.



- Laut NPR gewann Biden bisher 223 Wahlstimmen, während Trump 212 Stimmen erhielt. Laut FOX liegen beide Kandidaten jetzt bei 233 Stimmen.



- Wichtige Ergebnisse stehen bevor: Wisconsin (heute), Pennsylvania (morgen) und Michigan (Freitag).



- Die Demokraten werden wahrscheinlich die Mehrheit im Repräsentantenhaus behalten. Die Republikaner werden voraussichtlich die Mehrheit im Senat behalten.



- Biden sagte, er glaube, dass er auf dem Weg sei, die Wahlen zu gewinnen. Trump sagte, dass er die Wahlen gewinnen werde.



- Sollte keine Partei die beiden Kammern des Kongresses kontrollieren, könnte dies auf weitere Kämpfe um den Deal für das Konjunkturpaket hindeuten.



- Trumps Kampagne hat bereits angekündigt, gegen Wahlbetrug vor Gericht zu gehen.



- Die S&P 500-Futures werden leicht über dem gestrigen Schlusskurs gehandelt. Die DE30-Futures notieren mehr oder weniger flach im Vergleich zum gestrigen Schlusskurs.



- Der USD führt die Majors an. Der Dollar begann wieder an Boden zu gewinnen, als sich die Chancen auf einen Trump-Sieg im Laufe der Nacht verbesserten.



- Die Edelmetalle fallen aufgrund der USD-Aufwertung. Silber, Platin und Palladium geben jeweils über 1% nach. Gold wird rund 0,5% tiefer gehandelt.



- Die australischen Einzelhandelsumsätze fielen im September um 1,1% im Monatsvergleich (Erwartung: -1,5%).

Die US-Präsidentschaftswahlen sind noch nicht entschieden. Die Kandidaten benötigen 270 Stimmen, um das Weiße Haus zu sichern. Quelle: NPR



Gratis Investment-Ratgeber von XTB zu den US-Wahlen 2020

Die nächsten Wahlen in den USA rücken wieder näher. In unserem kostenfreien Sonderbericht bereiten wir Anleger auf alle möglichen Szenarien vor. Lesen Sie alle wichtigen Fakten zur Wahl und erfahren Sie, worauf Sie achten sollten. Hier geht es zum Investment-Ratgeber.





Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen in den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine mündliche Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Handlungsansätze von XTB dar.