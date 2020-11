US-WAHL/Trump will wegen 'Betrugs' bei Wahl vor Supreme Court ziehen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 04.11.2020, 08:43 | 93 | 0 | 0 04.11.2020, 08:43 | WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis bei der US-Wahl von "Betrug" gesprochen. Trump kündigte am Mittwochmorgen (Ortszeit) im Weißen Haus an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen./cy/DP/stk Diesen Artikel teilen

