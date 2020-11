Bei der US-Wahl wird der Albtraum der Aktienmärkte offenkundig zur Realität: das Rennen ist extrem knapp und wahrscheinlich wird es Tage oder Wochen dauern bis wir wirklich wissen wer der Sieger ist. Aber Trump erklärt s

Bei der US-Wahl wird der Albtraum der Aktienmärkte offenkundig zur Realität: das Rennen ist extrem knapp und wahrscheinlich wird es Tage oder Wochen dauern bis wir wirklich wissen wer der Sieger ist. Aber Trump erklärt sich gleichwohl vorab zum Sieger und attackiert erneut das Briefwahlsystem - womit die Wahrscheinlichkeit einer "contested election" deutlich steigt - vor allem dann, wenn die in den nächsten Tagen gezählten Briefwahl-Stimmen eher zugunsten von Biden ausfallen (was durchaus wahrscheinlich ist). Bislang ist klar, dass das US-Abgeordnetenhaus demokratisch bleibt, während es im Senat ein Kopf-an-Kopf-Rennen gibt. So oder so ist das keine gute Nachricht für die Aktienmärkte, denn es reduziert den erwartbaren Stimulus. Worst case-Szenario wäre für die Märkte: Trump wird Präsident, aber sowohl Senat als auch Abgeordtenhaus werden demokratisch - die USA dadurch fast unregierbar..

Das Video "US-Wahl - der Albtraum wird Realität!" sehen Sie hier..