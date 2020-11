Handelskonzern Ahold Delhaize wird erneut etwas optimistischer

ZAANDAM (dpa-AFX) - Der niederländisch-belgische Handelskonzern Ahold Delhaize wird nach anhaltend guten Geschäften erneut etwas optimistischer für das laufende Geschäftsjahr. Demnach erwartet der Supermarktkonzern für 2020 nun einen Anstieg des bereinigten Gewinns je Aktie (EPS) im hohen 20er-Prozentbereich, wie das Unternehmen am Mittwoch in Zaandam mitteilte. Zuvor war das Management von einem Anstieg im niedrigen bis mittleren 20er-Prozentbereich ausgegangen.

Ahold Delhaize profitierte auch im dritten Quartal von einer deutlich gestiegenen Nachfrage in der Corona-Krise. Der Umsatz legte um 6,8 Prozent auf 17,8 Milliarden Euro, damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten leicht. Auf Basis konstanter Wechselkurse betrug das Plus sogar 10,1 Prozent. Sowohl in den USA als auch in Europa konnte Ahold Delhaize klar zulegen, besonders groß fiel das Plus bei den um über 60 Prozent gestiegenen Online-Verkäufen aus.

Unter dem Strich brach der Überschuss allerdings um rund 85 Prozent auf 68 Millionen Euro ein. Ahold Delhaize begründete dies mit einer bereits zuvor angekündigten Belastung von 577 Millionen Euro im Zusammenhang mit US-Pensionsplänen. Ungeachtet dessen zeigte sich Konzernchef Frans Muller zufrieden, er verwies aber auch auf die anhaltend hohen Unsicherheiten infolge der Pandemie.

Ahold Delhaize kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von einer Milliarde Euro an, das Anfang 2021 starten soll. Auf Kurs sieht sich der Konzern bei seinem Vorhaben, die Online-Erlöse zu steigern. Bis 2020 sollen diese aufs Jahr gesehen bei 7 Milliarden Euro liegen und das Ziel damit ein Jahr früher als ursprünglich geplant erreicht werden. Sein Sparziel bestätigte Ahold Delhaize derweil: Bis zum Jahr 2021 sollen 1,9 Milliarden Euro eingespart werden./eas/mne/jha/