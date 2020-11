Deutsche Anleihen legen zu - Wahlausgang in den USA weiter unklar

FRANKFURT (dpa-AFX) - Als sicher angesehene Bundesanleihen haben vor dem Hintergrund des weiterhin offenen Wahlausgangs in den USA zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Mittwochmorgen um 0,39 Prozent auf 176,71 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,66 Prozent.

Angesichts des knappen Rennens um die Präsidentschaft in den USA suchen die Anleger wieder sichere Häfen. Neben Bundesanleihen legte am Morgen auch der US-Dollar zu, beide Anlagen werden von Anlegern in der Regel bevorzugt, wenn sie hohen Risiken ausweichen wollen.