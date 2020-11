BERLIN (dpa-AFX) - Nach Ansicht von SPD-Politiker Niels Annen haben Wahlforscher und Beobachter die Mobilisierungsfähigkeit von US-Präsident Donald Trump unterschätzt. Letztlich sei man nach der Wahl 2016 aber auch auf Überraschungen eingestellt gewesen, sagte der Staatsminister im Auswärtigen Amt am Mittwochmorgen in einem Interview mit dem "Deutschlandfunk". Zu diesem Zeitpunkt lieferten sich Trump und sein Herausforderer Joe Biden ein noch offenes Kopf-an-Kopf-Rennen bei der Präsidentschaftswahl. In Umfragen vor der Wahlnacht lag Biden konstant mit mehreren Prozentpunkten vor Trump.

Die USA bleibe unabhängig vom Wahlergebnis und trotz der "in der Tat angespannten und schwierigen letzten vier Jahre" der wichtigste Partner, Verbündete und Freund, betonte Annen. Die amerikanische Demokratie habe bereits viele Krisen überwunden, man könne aber davon ausgehen, dass diese Tradition bei dieser Wahl einem "wirklichen Stresstest" unterzogen werde. "Unsere Erwartung ist es - und die richtet sich an alle Seiten - dass die Legitimität des Wahlprozesses nicht in Frage gestellt wird", sagte Annen. Das sei für eine Demokratie von entscheidender Bedeutung.

US-Präsident Donald Trump hatte am Mittwochmorgen angesichts der Verzögerung bei einem Wahlergebnis bei der US-Wahl von "Betrug" gesprochen. Trump kündigte an, vor das Oberste US-Gericht zu ziehen, um eine weitere Auszählung der Stimmen zu stoppen./trö/DP/jha