Brenntag mit starken Ergebnissen im dritten Quartal 2020

Essen (ots) - Brenntag (ISIN DE000A1DAHH0), der Weltmarktführer in der

Distribution von Chemikalien und Inhaltsstoffen, berichtet ein starkes drittes

Quartal 2020 mit einem organischen operativen EBITDA-Wachstum und weiterhin

geringen Auswirkungen durch die COVID-19-Pandemie.



Christian Kohlpaintner, Vorstandsvorsitzender der Brenntag AG, erklärte:

"Brenntag hat im dritten Quartal 2020 starke Ergebnisse erzielt. Die

COVID-19-Pandemie war - wie bei vielen anderen Unternehmen - auch bei uns das

Jahr über präsent und hat das gesamtwirtschaftliche Umfeld erheblich

beeinflusst. Trotzdem zeigt Brenntag erneut eine positive Geschäftsentwicklung

und unsere Geschäftstätigkeit war im Berichtszeitraum nur begrenzt von der

COVID-19-Krise betroffen."





Die Umsatzerlöse lagen im dritten Quartal 2020 auf Basis konstanter Wechselkursemit 2.876,3 Mio. EUR um -7,7% unter dem Ergebnis des Vorjahresquartals. DerRohertrag von 690,6 Mio. EUR lag auf dem Niveau des Vorjahresquartals (-0,2%).Das operative EBITDA erreichte mit 264,4 Mio. EUR eine Steigerung von 4,9%gegenüber dem Vorjahresquartal. Mit Ausnahme von Nordamerika zeigten dieRegionen EMEA (Europa, Mittlerer Osten und Afrika), Asien-Pazifik undLateinamerika eine besonders gute Entwicklung.Das Ergebnis nach Steuern lag im dritten Quartal 2020 mit 120,6 Mio. EUR unterdem Vorjahresquartal (128,4 Mio. EUR). Daraus leitet sich ein auf dieBrenntag-Aktionäre entfallendes Ergebnis je Aktie von 0,76 EUR ab.Der Free Cashflow erreichte 420,7 Mio. EUR gegenüber 245,9 Mio. EUR im drittenQuartal 2019. Dies spiegelt eine signifikante Steigerung um 71,1 % wider undunterstreicht die Finanzstärke von Brenntag.Die Konzernbilanz spiegelt erneut die solide Finanzierung des Unternehmenswider.EMEA erneut mit starkem Anstieg des operativen EBITDADer erwirtschaftete Rohertrag von Brenntag EMEA (Europa, Mittlerer Osten undAfrika) lag mit 294,8 Mio. EUR über dem Vorjahreswert von 285,5 Mio. EUR (4,8%).Trotz Einschränkungen aufgrund der COVID-19-Pandemie verzeichnete die Region einstarkes operatives EBITDA von 112,9 Mio. EUR, was einer Steigerung von 11,3%gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht.Marktumfeld in Nordamerika blieb schwierigIm dritten Quartal 2020 war das Geschäftsumfeld in Nordamerika weiterhinschwierig und zeigte eine besondere Schwäche in der Öl- und Gasindustrie. Indiesem Umfeld ging der von Brenntag North America erzielte Rohertrag um 9,3% auf273,9 Mio. EUR zurück. Das Operative EBITDA erreichte 110,0 Mio. EUR (-11,7%).Lateinamerika mit sehr starken operativen ErgebnissenDie Region Lateinamerika verzeichnete im dritten Quartal 2020 aufgrund sichlangsam erholender Volumina, gutem Margenmanagements und Kostenkontrolle einsehr starkes operatives Ergebnis. Der Rohertrag von Brenntag von 44,5 Mio. EURim dritten Quartal 2020 stieg um 15,7% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Dasoperative EBITDA stieg mit 39,8% deutlich auf 15,1 Mio. EUR.Erholung der Wirtschaft in Asien-Pazifik führte zu starken ErgebnissenNachdem einige Länder aufgrund der COVID-19-Pandemie mehrere Monate lang imstrengen Lockdown waren, erholte sich die Wirtschaft in der Region Asien-Pazifikim dritten Quartal 2020. Mit 72,5 Mio. EUR lag der Rohertrag in der Regionleicht über dem Niveau des Vorjahresquartals von 68,1 Mio. EUR (12,0%). Dasoperative EBITDA stieg auf 33,0 Mio. EUR und lag damit deutlich über dem Wertdes Vorjahresquartals (35,9%).Ausblick für 2020Anfang April setzte das Unternehmen die Prognose für das Geschäftsjahr 2020aufgrund der erheblichen Unsicherheit über die künftigen Auswirkungen derCOVID-19-Pandemie aus. Mitte September nahm Brenntag den Ausblick für dasGesamtjahr 2020 wieder auf. Der Konzern erwartet für das Geschäftsjahr 2020 einoperatives EBITDA zwischen 1.000 und 1.040 Mio. EUR (Geschäftsjahr 2019: 1.001,5Mio. EUR). Die neue Prognose geht davon aus, dass es keine weiterensignifikanten staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie und der damitverbundenen negativen Auswirkungen auf die Wirtschaft geben wird. Darüber hinaussieht diese Prognose keine Sondereinflüsse oder wesentlichen Änderungen deraktuellen Wechselkurse im weiteren Jahresverlauf vor. Sie enthält die Beiträgezum Ergebnis aus Akquisitionen. Da die COVID-19-Pandemie höchstwahrscheinlichfür den Rest dieses Jahres und auch für 2021 Auswirkungen auf die Wirtschafthaben wird, ist das vermutete Geschäftsumfeld weiterhin volatil.