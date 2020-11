Radiesse History (Graphic: Business Wire)

„Angesichts dieses erreichten Meilensteins sind wir stolz über die Tatsache, dass Radiesse unter Beweis gestellt hat, dass es für Fachärzte der ästhetischen Medizin eine einzigartiges Produkt ist, welches sie vertrauensvoll anwenden können und gleichzeitig die gewünschte Wirkung bei ihren Patienten unterstützt“, so Kristel Hectors, Head of Marketing EMEA, Merz Aesthetics. „Dank knapp zwanzig Jahren wissenschaftlicher Erkenntnisse und klinischer Erfahrung hat sich Radiesse zu einem einzigartigen Produkt etabliert, welches zahlreiche Möglichkeiten bietet. Mit Blick auf die Zukunft sind wir gespannt, was in den nächsten Jahren für Radiesse auf uns zukommt.“

Die unter dem Slogan „The Power Used By Millions“ lancierte Meilenstein-Kampagne unterstreicht die Einzigartigkeit des Produkts und seinen Wirkmechanismus. Sie informiert Ärzte und medizinische Experten und klärt Patienten über die Einzigartigkeit von Radiesse, über seinen Wirkmechanismus und seine Wirksamkeit auf.

„Radiesse ist wegen seiner Vielseitigkeit mein Produkt Nummer eins. Radiesse plus wende ich für die Konturierung, Straffung, Ligamente und Volumengebung an. Klassisches Radiesse ist bei klassischen Indikationen wie Falten das Mittel der Wahl, und hyperverdünntes Radiesse dient natürlich zur Verbesserung der Hautqualität“, erklärt Jani van Loghem, MD Cosmetisch arts KNMG. „Es ist ein biostimulierendes Produkt, das über eine Hyaluronsäure hinausgeht: Das Kollagen bietet das Endresultat für den Patienten. Es ist eine wirklich schöne Botschaft an den Patienten! Deshalb entscheide ich mich für Radiesse“.