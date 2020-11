Umsatzrückgang im Rahmen, Ergebnis leicht über unseren Erwartungen; Prognosen leicht angepasst; Rating KAUFEN



Nachdem die SYZYGY AG aufgrund der Covid-19-Pandemie im Jahresverlauf einen Umsatzrückgang in Höhe von -4,9 % (Q1 2020) respektive -24,2 % (Q2 2020) ausgewiesen hatte, lagen die Umsätze des dritten Quartals 2020 um -14,6 % unter dem Vorjahresniveau. Der sehr stark ausgeprägte pandemiebedingte negative Trend des zweiten Quartals hat sich damit erwartungsgemäß deutlich abgeflacht. Auf Sicht der ersten neun Monate summiert sich der Umsatzrückgang auf -14,6 % von 47,63 Mio. EUR (9M 19) auf 40,69 Mio. EUR (9M 20). Die vergleichsweise solidere Entwicklung der deutschen Gesellschaften, hat sich dabei mit einem Umsatzrückgang in Höhe von -8,0 % auf 33,42 Mio. EUR (VJ: 36,34 Mio. EUR) auch nach Ablauf des dritten Quartals bestätigt. Demgegenüber steht bei den Umsätzen der im Ausland tätigen Gesellschaften ein Minus in Höhe von -35,2 % auf 8,09 Mio. EUR (VJ: 12,49 Mio. EUR).



Durch die zeitweise Einführung von Kurzarbeit, die mittlerweile vollständig aufgehoben wurde, sowie durch die Reduktion von Marketingaktivitäten und des geringeren Einsatzes freier Mitarbeiter, haben sich die operativen Kosten insgesamt deutlich auf 34,37 Mio. EUR (VJ: 41,74 Mio. EUR) reduziert. Dieser starke Kostenrückgang hatte dazu geführt, dass das EBITDA mit -2,3 % auf 7,82 Mio. EUR (VJ: 8,00 Mio. EUR) in Relation zum Umsatzrückgang deutlich besser ausgefallen hat. Dem stehen jedoch Effekte aus der Anwendung von IFRS 16 gegenüber, die einen starken Anstieg der Abschreibungen und damit einen sichtbaren EBIT-Rückgang auf 2,60 Mio. EUR (VJ: 4,16 Mio. EUR) zur Folge hatten. Die deutlich höheren Abschreibungen in Höhe von 5,21 Mio. EUR (VJ: 3,84 Mio. EUR) stehen mit zusätzlichen aktivierungspflichten Mietverträgen im Zusammenhang. Trotz des starken Umsatzrückgangs war die SYZYGY in der Lage, ein deutlich positives Nachsteuerergebnis in Höhe von 1,44 Mio. EUR (VJ: 2,92 Mio. EUR) auszuweisen.

