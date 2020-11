Beeindruckendes Comeback der Bullen

Die Aktienmärkte zeigten sich gestern am US-Wahltag sehr stark, nachdem es vorgestern zum Start in die Handelswoche bereits zu ordentlichen Kursgewinnen kam.

Eine Kurserholung war nach den starken Kursverlusten binnen recht kurzer Zeit zu erwarten. Und im DAX hat diese eingesetzt, nachdem sich der deutsche Leitindex exakt am 38,20%-Fibonacci-Retracement der im März gestarteten Kurserholung stabilisieren konnte (siehe grüner Kreis im folgenden Chart).

Die Aktienmärkte zeigten sich gestern am US-Wahltag sehr stark, nachdem es vorgestern zum Start in die Handelswoche bereits zu ordentlichen Kursgewinnen kam. Und diese beiden bullishen Tage können bereits ein Ende der Oktober-Korrektur bedeuten.

Setzen sich die aktuellen Kursgewinne nun fort, könnte das Tief der neuerlichen Korrektur durchaus schon hinter uns liegen. Bestätigt wird dies allerdings erst, wenn sich der DAX in den Bereich des Rounding-Tops zurückarbeiten kann. Denn erst dann werden wichtige bearishe Signale, die auf die Vollendung des Rounding-Tops hindeuten, neutralisiert. Doch die Chancen dafür stehen nicht schlecht.

Fundamentale und charttechnische Gründe für steigende Kurse

Denn es ist nach wie vor so gut wie sicher, dass nach der Präsidentschaftswahl in den USA von Demokraten und /oder Republikanern sehr zügig ein neues Hilfspaket verabschiedet wird. Dieses dürfte die Aktienkurse aus fundamentaler Sicht befeuern. Das gilt nur dann nicht, wenn das offizielle Wahlergebnis auf sich warten lässt.

Und aus charttechnischer Sicht können die Kurse weiter zulegen, weil der jüngste Rücksetzer vollkommen ausreicht, um die überkaufte Lage im DAX zu bereinigen. Denn mit der 38,20er Fibonacci-Marke wurde das Mindestziel einer Korrektur abgearbeitet. Und die vorherige mehrmonatige Seitwärtsphase hat die Kursgewinne bereits über den Zeitablauf konsolidiert. Die Basis für einen neuen Aufwärtstrend ist damit gelegt.

Dow Jones hat die Chance auf eine Flagge

Auch die US-Indies deuten darauf hin, dass es mit den Kursen nicht weiter abwärts geht. So wurde im Dow Jones eine klassische ABC-Korrektur (zigzag) ausgebildet (siehe blaue Buchstaben im folgenden Chart). Und bei dieser lag das Tief der Welle C nur unwesentlich unter dem Tief der Welle A. Dadurch verläuft der Abwärtstrendkanal (gelb), den man an die Hochs und Tiefs legen kann, sehr flach. Das deutet auf eine Flagge im Aufwärtstrend hin, die als trendbestätigend gilt und somit eine baldige Fortsetzung des im März begonnenen Aufwärtstrends erwarten lässt.

Allerdings hat der Dow Jones noch keine seiner Fibonacci-Retracements (graue Linien im Chart) erreicht, weshalb hier die überkaufte Lage noch nicht so deutlich abgebaut wurde wie im DAX. Doch dies könnte noch durch die Fortsetzung der Flagge, also durch eine Konsolidierung auf hohem Niveau, erreicht werden.

S&P 500 und Nasdaq 100 tendieren zum Dreieck

Dafür spricht auch das Kursmuster im S&P 500. Hier ist es noch nicht einmal zu einem tieferen Tief gekommen. Stattdessen wurde ein höheres Tief markiert. Und so könnte sich hier, analog zur Flagge im Dow Jones, ein symmetrisches Dreieck als Formation für die „Konsolidierung auf hohem Niveau“ ausbilden (siehe dicke rote und grüne Linie im folgenden Chart).

Im S&P 500 bestätigt sich dies, wenn der Index die kurzfristige Abwärtstrendlinie (dünn rot) brechen und in den Bereich der moderaten Abwärtstendenz (gelbes Rechteck) bzw. des abfallenden Dreiecks (dünne grüne und rote Linie) zurückkehren kann.

Im Nasdaq 100 besteht ebenso die Chance auf ein symmetrisches Dreieck.

Wobei sich dieser Index seit dem Tief vom Freitag am schwächsten präsentiert. Hier herrscht derzeit noch ein intakter Abwärtstrend innerhalb der übergeordneten Konsolidierung.

Fazit

Letztlich muss man das Ergebnis der gestrigen US-Wahl und die Marktreaktion abwarten. Das Comeback der Bullen in dieser Woche stimmt mich aktuell relativ bullish. Dieser Eindruck ändert sich allerdings natürlich wieder, wenn die jüngsten Tiefs unterschritten werden und sich die Korrekturen dadurch in abwärts gerichteter Form fortsetzen.

Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading

Ihr

Sven Weisenhaus

(Quelle: www.stockstreet.de)