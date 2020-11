Grande West beabsichtigt Erwerb von US-Betriebszentrale und kündigt Privatplatzierung in Höhe von 6,5 Mio. Dollar an

Vancouver (British Columbia), 4. November 2020. Grande West Transportation Group Inc. (TSX-V: BUS, OTCQX: GWTNF, FWB: 6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein kanadischer Hersteller von mittelgroßen Mehrzweck-Transitfahrzeugen für den Verkauf in Kanada und den USA, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen Kaufvertrag für ein Gewerbegrundstück, welches als US-Betriebszentrale dienen soll, unterzeichnet hat. Außerdem wird das Unternehmen eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die „Platzierung“) in Höhe von 6.500.000 Dollar durchführen.