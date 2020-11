APA ots news: "CESEE in the COVID-19 crisis - the role of the EU and global spillovers"

Conference on European Economic Integration (CEEI) der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) findet in Kooperation mit Bruegel am 5. und 6. November 2020 statt



Wien (APA-ots) - Die von der COVID-19-Pandemie ausgelösten schweren wirtschaftlichen Verwerfungen haben gezeigt, dass keine Volkswirtschaft gegen die damit einhergehenden regionalen und internationalen Übertragungseffekte gefeit ist. Auch die Volkswirtschaften Zentral-, Ost- und Südosteuropas (CESEE) sind davon nicht ausgenommen, nicht zuletzt aufgrund ihrer engen wirtschaftlichen Verflechtungen auf globaler Ebene. Doch wie kann die CESEE-Region ihre Widerstandsfähigkeit gegenüber derartig massiven Schocks erhöhen, ihren wirtschaftspolitischen Handlungsspielraum erweitern und von der EU-Integration zugunsten einer raschen, wirtschaftlichen Erholung profitieren?