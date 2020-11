NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BMW nach endgültigen Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Qualität des berichteten freien Cashflows sollte die Anleger beruhigen und belege die kluge Bilanzierungspolitik des Autobauers, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auf bereinigter Ebene falle der Cashflow sogar deutlich höher aus als beim Branchenprimus Volkswagen./gl/la

