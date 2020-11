HelloFresh-Aktie fällt trotz solider Zahlen – Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen?

HelloFresh (WKN: A16140) glänzt einmal mehr mit extrem guten Zahlen. Der Gewinn im dritten Quartal hat sich gegenüber dem Vorjahr mehr als verdoppelt. Trotzdem lag der Aktienkurs zum Handelsschluss (3.11.2020) 1,35 % niedriger als am Vortag. Und das eigentlich ganz ohne Grund. Denn die Geschäfte könnten kaum besser laufen. Die Ergebnisse lagen im Rahmen dessen, was bereits vor zwei Wochen angekündigt worden war. Lohnt es sich jetzt also, die Aktie zu kaufen ? Schauen wir uns dazu die jüngsten Zahlen genauer an.

In den ersten neun Monaten sieht es ganz ähnlich aus. Der Umsatz beträgt im bisherigen Jahresverlauf 2,6 Mrd. Euro, gegenüber 1,3 Mrd. Euro im Vorjahr. Beeindruckender ist aber der Gewinn. Denn im vergangenen Jahr ist in den ersten neun Monaten des Jahres noch ein Verlust von 27 Mio. Euro angefallen. In diesem Jahr hat HelloFresh in dem Zeitraum einen Gewinn von 230 Mio. Euro verbucht. Eine absolut außergewöhnliche Entwicklung in so einem kurzen Zeitraum.

Daher wurde auch der Ausblick auf das Gesamtjahr Mitte Oktober noch ein weiteres Mal kräftig angehoben. Aktuell geht HelloFresh davon aus, dass das enorme Wachstum auch im letzten Quartal unverändert weitergehen wird. Daher wird ein Umsatzanstieg im Gesamtjahr von 95 bis 105 % prognostiziert.

Das wird auch bedeuten, dass dieses Jahr das erste in der Unternehmensgeschichte sein wird, in dem schwarze Zahlen geschrieben werden. Und was für ein Gewinn das wird! Aus den aktuell 230 Mio. Euro Gewinn nach Steuern könnten problemlos 300 Mio. Euro werden. Das beschert HelloFresh inzwischen ein Luxusproblem. Die Kasse ist prall gefüllt und das Geschäft benötigt nur sehr geringe Investitionen zum Wachsen. Inzwischen verfügt HelloFresh über 722 Mio. Euro an Cash und Equivalenten, also Investitionen wie Staatsanleihen, die schnell in Cash umgewandelt werden können. Das entspricht fast 10 % der derzeitigen Marktkapitalisierung des gesamten Unternehmens!